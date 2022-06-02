Токаев предложил разделить министерство образования и науки Казахстана на два ведомства

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить министерство образования и науки на два разных ведомства и создать национальную систему цитирования, сообщает пресс-служба Акорды.

«Считаю, что нам необходимо создать национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов. Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал Токаев в среду.

В целом, добавил глава государства, все указанные им решения направлены на комплексное развитие казахстанской науки, повышение ее конкурентоспособности и вклада в устойчивый социально-экономический прогресс страны.

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