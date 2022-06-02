В Узбекистане прокурорам разрешили применять табельное оружие

CentralAsia (UZ) - Работники органов прокуратуры Узбекистана получили право на хранение, ношение и использование служебного оружия в порядке, установленном законодательством. Соответствующая поправка внесена законом, который президент страны подписал 31 мая.

Ранее работники надзорного органа имели право лишь на ношение огнестрельного оружия. Расширение их возможностей зафиксировано в части 2 статьи 48 Закона «О прокуратуре».

Кроме того были внесены изменения в отношении владельцев охотничьего оружия. Теперь запрещается изъятие охотничьего, пневматического оружия и боеприпасов к нему при условии уплаты сбора.

Также была усилена административная ответственность за нарушения правил охоты и рыболовства и осуществления других видов использования животного мира.

При этом согласно поправкам в закон «Об оружии» запрещено дарить гражданское оружие и боеприпасы в Узбекистане.

Граждане и сотрудники юридических лиц со специальными службами подлежат периодическим медицинским осмотрам на предмет отсутствия предписаний против хранения оружия.

️Лица со специальными служебными обязанностями будут проходить медицинское обследование на отсутствие противопоказаний к владению оружием.

Закон также установил списки заболеваний или физических дефектов, которые препятствуют владению служебным оружием, а также гражданским оружием.