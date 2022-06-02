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На узбекско-туркменской границе снят ряд ограничений для участников дорожного движения

CentralAsia (UZ) -  Международные пункты пропуска на границе Туркменистана с Узбекистаном «Алат» и «Фарап» с 1 июня вернулись к обычному режиму работы, снят ряд ограничений на въезд иностранных перевозчиков в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Как отмечается, договоренность об этом достигнута в ходе встречи узбекской делегации с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отабеком Ибрагимовым в Ашхабаде в рамках рабочего визита в Туркменистан.

Кроме того, на рабочем совещании обсужден проект протокола об обмене информацией о товарах, переозимых между двумя странами, а также технические условия обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, пересекающих таможенную границу.

Также решено обеспечить движение не менее 500 грузовых автомобилей в сутки через пункты пропуска «Алат» и «Фарап».

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