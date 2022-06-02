За сутки в Монголии выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом.

Из новых случаев 50 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 53 случая было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в статистической базе данных.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс.115.

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