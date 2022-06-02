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Франция поможет монгольским спортсменам подготовиться к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже

CentralAsia (MNG) -  31 мая глава Государственного комитета по физической культуре и спорту Ц.Шаравжамц встретился с с послом Франции в Монголии Себастьеном Суруном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с тремя французскими городами в рамках достижения цели успешного участия монгольских спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Также планируется проведение совместных тренировок сборной Монголии по некоторым видам спорта. Подготовка будет проходить в тренировочных центрах Франции перед Олимпийскими играми.

Посол Себастьен Сурун выразил готовность поддержать развитие командных видов спорта, таких как баскетбол и регби в Монголии, в сотрудничестве с Министерством спорта Франции и другими государственными учреждениями. По словам посла, также будет оказана поддержка вовлечению женщин-спортсменов и спортсменов с ограниченными возможностями в занятия спортом, и он выразил готовность оказывать всестороннюю

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