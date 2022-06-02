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В офисе Зеленского озвучили убытки Украины от вооруженного конфликта
Андрей Ермак
Андрей Ермак

CentralAsia (CA) -  Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, заявил, что с начала российских военных действий Украина понесла убытков на сумму более $600 млрд, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 млн человек. Еще столько же людей, совершивших внутренние перемещения... Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают $600 млрд», — заявил глава офиса Владимира Зеленского.

Он добавил, что, несмотря на трудности, Украина продолжает защищаться, а на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои. «Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и государство. Победу приближает огромная помощь, которую оказывает международное сообщество. Любая — военно-техническая, политическая, финансовая или гуманитарная», — сказал Ермак.

По его словам, чрезвычайно большой поддержкой для Украины является сдерживание России, в частности, посредством усиления санкционного давления.

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