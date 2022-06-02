Спикер Великого Государственного Хурала принял посла Лаоса

Занданшатар Гомбожав и Пенгсаван Гээвбасөд

CentralAsia (MNG) - 31 мая председатель Великого государственного Хурала Занданшатар Гомбожав принял посла Лаосской Народно-Демократической Республики Пенгсавана Гээвбасөда.

Поблагодарив спикера за то, что он нашел время для встречи с ним, посол пообещал уделять особое внимание укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами и сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Национальным собранием Лаоса. Кроме того, он выразил готовность обеспечить эффективность договоренностей, заключенных в рамках двустороннего сотрудничества, и активизировать их реализацию.

Спикер отметил, что законодательные органы двух стран тесно сотрудничают, и выразил уверенность, что посол возьмет на себя инициативу по углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, обещая всемерную поддержку во время его пребывания в Монголии.

В связи с 60-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республикой стороны обменялись мнениями о двусторонних связях и будущем сотрудничестве.

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