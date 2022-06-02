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Популяция находящихся под угрозой исчезновения гобийских медведей-мазаалай в Монголии превышает 50 особей

CentralAsia (MNG) -  Популяция гобийских медведей (мазаалай), находящихся на грани исчезновения в Монголии, превысила 50 особей.

По данным Института общей и экспериментальной биологии Монгольской академии наук, на конец 2018 года в мире осталось всего 36 гобийских медведей.

Сохранение и разведение мазаалаев достигло определенных результатов в результате реализации проектов по спасению гобийских медведей и расширению их ареала. В рамках проекта специалисты провели такие работы, как размещение пищевых добавок на кормовых станциях и установка камер наблюдения для идентификации гобийских медведей.

По данным Gobi Bear Project, некоммерческой организации, занимающейся защитой исчезающих видов, гобийские медведи, ареалы обитания которых резко сократились по сравнению с 1950-ми и 1960-ми годами, сохранились как уникальный экотип в пустыне Гоби на юго-западе Монголии.

Мазаалай (Ursus arctos gobiensis) — подвид бурого медведя, Ursus arctos, обитающий в пустыне Гоби в Монголии. В настоящее время в монгольской Красной книге гобийский медведь имеет статус «очень редкий». Мазалай находится под угрозой исчезновения, так как исключительно маленький размер популяции делает этот подвид очень уязвимым.

Населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. Летом обитает поблизости от оазисов. Основным кормом в этот период являются ягоды нескольких видов селитрянки. Питается побегами эфедры, насекомыми, мелкими позвоночными. Осенью активно выкапывает корневища гобийского ревеня. Активен как днём, так и ночью. Карабкается по скалам с удивительной лёгкостью. Предполагают, что зимний сон длится не более 2—3 месяцев. По опросным сведениям, залегает на зиму в пещерах

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