Санкции Запада в отношении России не коснулись Байконура

CentralAsia (KZ) - Санкции Запада, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине, не коснулись Байконура. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава администрации города Константин Бусыгин.

«Нет, в отношении нас они не действуют, потому что Байконур - это территориальная единица Республики Казахстан», - заявил Бусыгин.

Глава администрации также напомнил, что комплекс «Байконур» включает город и одноименный космодром, который является уникальным: на территории другого государства существует местность с законами России. По своему статусу, подчеркнул он, Байконур является городом федерального значения.

«Но живем мы не в вакууме. Когда рубль резко упал, у нас сначала тоже цены поползли вверх - коммерсанты стали все на два умножать. Торговый отдел, который контролирует эти вопросы, хорошо поработал, разъясняя предпринимателям необходимость соблюдения действующего законодательства», - рассказал Бусыгин.

По словам главы администрации, цены «попрыгали» примерно неделю, после чего снизились и вернулись к среднестатистическим. При этом посмотреть новинки в кино можно только те, которые показывают в РФ, поскольку городской кинотеатр зарегистрирован на российские официальные органы.

2 июня в Байконуре отмечают день города. Комплекс, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года (ежегодная арендная плата - $115 млн).

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