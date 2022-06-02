Как принять участие в референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана за рубежом?

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы, находящиеся за рубежом, 5 июня смогут проголосовать на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий. Адреса и контакты избирательных участков опубликованы на сайте МИД РК.

«Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия», – пояснили в МИД.

Голосование при загранучреждениях будет проводиться 5 июня 2022 года с 7:00 до 20:00 по местному времени.

«Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей», – добавили в МИД.

Ранее, 29 апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

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