ISW: Российские войска продвигаются к Славянску (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 на 2 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские войска постепенно продвигаются к северу от Славянска, но, вероятно, еще не смогли взять под контроль дорогу, ведущую в Славянск.

Выводы института:

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и войска РФ изо всех сил пытаются обезопасить жизненно важную наземную линию связи (GLOC), которой угрожает украинская армия.

На восточном фронте российские войска пытались подойти Лисичанску с юга (со стороны Попасной) и с запада со стороны Лимана, и все ради того, чтобы не переправляться через реку Северский Донец со стороны Северодонецка (переправы через Северский Донец уже плохо кончались). Пока успехи в этом у них ограниченные.

Войска РФ постепенно продвигаются к северу от Авдеевки.

Российские войска разрушили построенные украинцами мосты через реку Ингулец в районе Давидова Брида в ответ на контрнаступательное давление украинских сил.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. ISW прекратил освещать Мариуполь отдельно с момента падения города:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательная работа 1 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось.