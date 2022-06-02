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Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зону

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Таджикистан в ближайшее время планируют создать приграничную торгово-индустриальную зону в районе пунктов пропуска «Ойбек» и «Фотехобод».

Она будет включать в себя производственные предприятия, а также логистическую и оптово-распределительную инфраструктуру.

Об этом стало известно на прошедшей встрече министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Давлатали Саидом, передает ведомство.

На встрече также отмечалось, что, а последние пять лет объём взаимной торговли вырос почти в три раза. Стороны заявили о наращивании узбекско-таджикского товарооборота с целью доведения его значения до $1 млрд.

В Узбекистане растет число таджикских предприятий, на сегодняшний день их 252. В Таджикистане действует 64 предприятия с узбекским капиталом.

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