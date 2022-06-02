Более 3,5 тыс военнослужащих российской военной базы в Таджикистане начали занятия по боевой подготовке

CentralAsia (TJ) - Более 3,5 тыс. военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке в летнем периоде обучения, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

В первый день занятий свои профессиональные навыки вышли совершенствовать мотострелки. На горном полигоне Ляур они приступили к слаживанию подразделений с применением современных комплексов связи, разведки и артиллерии, беспилотной и армейской авиации. Экипажи вертолетов авиационной группы в условиях горной местности отрабатывают полеты с нанесением электронных ударов по целям условного противника. Все учебно-боевые задачи отрабатываются в реальном масштабе времени в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого на полигонах подготовлено специальное подъемное оборудование и более 500 статических и подвижных мишеней.

Кроме того, в подразделениях 50 процентов занятий по тактической, тактико-специальной и огневой подготовкам проходит в сложных условиях горной местности в ночное время суток. Для обеспечения практических занятий по боевой подготовке задействовано около 1 тыс. единиц гусеничной и колесной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

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