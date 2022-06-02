экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более 3,5 тыс военнослужащих российской военной базы в Таджикистане начали занятия по боевой подготовке

CentralAsia (TJ) -  Более 3,5 тыс. военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке в летнем периоде обучения, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

В первый день занятий свои профессиональные навыки вышли совершенствовать мотострелки. На горном полигоне Ляур они приступили к слаживанию подразделений с применением современных комплексов связи, разведки и артиллерии, беспилотной и армейской авиации. Экипажи вертолетов авиационной группы в условиях горной местности отрабатывают полеты с нанесением электронных ударов по целям условного противника. Все учебно-боевые задачи отрабатываются в реальном масштабе времени в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого на полигонах подготовлено специальное подъемное оборудование и более 500 статических и подвижных мишеней.

Кроме того, в подразделениях 50 процентов занятий по тактической, тактико-специальной и огневой подготовкам проходит в сложных условиях горной местности в ночное время суток. Для обеспечения практических занятий по боевой подготовке задействовано около 1 тыс. единиц гусеничной и колесной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Турции задержаны члены «шпионской сети», 4 их которых - граждане России, - СМИ
  • Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
  • Монголия вынуждена вступить в альянс России и Китая, — The Guardian


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com