экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлены 13 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 2 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 059. В течение прошедших суток зафиксированы 13 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (8), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.

По данным Минздрава, за день выздоровели 9 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 287).

На лечении находятся 135 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Санкции Запада в отношении России не коснулись Байконура
  • Посол Казахстана в России исключил присоединение его страны к антироссийским санкциям
  • Мэр Улан-Батора провел встречу с вице-президентом по политике ЕБРР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com