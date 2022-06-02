В Узбекистане за сутки выявлены 13 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 2 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 059. В течение прошедших суток зафиксированы 13 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (8), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.

По данным Минздрава, за день выздоровели 9 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 287).

На лечении находятся 135 больных COVID-19.