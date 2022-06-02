Российские спелеологи уверены, что пещера Вишневского в Узбекистане - часть третьей по глубине пещерной системы в мире

CentralAsia (UZ) - Уральские спелеологи в ходе исследования пещеры Вишневского в Узбекистане установили, что длиннее на полкилометра и глубже еще на 150 метров, чем считалось ранее. Специалисты рассчитывают соединить ее с пещерой Бой-Булок и получить третью по глубине пещерную систему в мире, сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин.

«Во время поисков соединений пещер удалось "увеличить" их размеры. В пещере Бой-Булок удалось пройти дальше в верхнем ходу, и она стала на 15 метров глубже и на 400 метров длиннее. В 2019 году длина составляла 14 800 метров, а глубина - 1 415 метров. <...> Длина пещеры Вишневского в 2019 году составляла 8 000 метров, а глубина - 1 131 метр, ее удалось увеличить до 8 500 метров и 1 283 метров», - цитирует издание Цурихина.

Спелеологам удалось попасть на дно пещеры Вишневского, однако позже оказалось, что после каскада колодцев она ушла ниже, оказавшись под ходами пещеры Бой-Булок. Специалисты уверены в том, что пещеры пересекаются и образуют единую систему, однако соединить их одним ходом пока не удалось, но они обнаружили в обеих пещерах несколько ответвлений, которые идут навстречу друг другу.

Сложность возникла из-за того, что часть ходов заполнена водой, другие коридоры необходимо расширять. В планах исследователей в следующую экспедицию соединить две пещеры - для этого осталось пройти, как полагают ученые, не более 70 метров.

«Если удастся соединить пещеры, то она (пещерная система - прим.) станет третьей по глубине в мире. То есть это будет единственная сверхглубокая пещера, глубже двух километров, расположенная не в Абхазии», - пояснил собеседник агентства.

Пещера имени Александра Вишневского, как считают спелеологи, вплотную «подошла» к пещере Бой-Булок, являющейся на сегодняшний день самой глубокой в Узбекистане и во всей Центральной Азии. Если специалисты смогут объединить эти пещеры, их система станет третьей в мире, после пещер имени Александра Веревкина (2 212 м) и Крубера (2 197 м), которые находятся в Абхазии.

На сегодня самая глубокая в мире пещера имени Александра Веревкина находится на плато Арабика в районе Гагрского хребта Западного Кавказа. Она была открыта в 1968 году красноярскими спелеологами. В 1986 году ей было присвоено имя спелеолога Александра Веревкина, погибшего в 1983 году при исследовании пещеры Су-Акан в Кабардино-Балкарии.

Пещера Крубера (Воронья), которая находится неподалеку от пещеры имени Александра Веревкина, была открыта в 1982 году.