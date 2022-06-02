Постпред США при НАТО: Следующая стратегическая концепция НАТО добавит угрозы со стороны Китая

Джулианн Смит

CentralAsia (CA) - НАТО впервые рассмотрит угрозу, исходящую от Китая, в стратегической концепции. Об этом на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) сообщила представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает Defenseone.

По ее словам, ожидается, что большая часть разговоров на предстоящем саммите в Мадриде будет сосредоточена на сдерживании России в условиях ее вторжения в Украину и рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. «Но стратегическая концепция, которая будет представлена на саммите, должна охватывать следующее десятилетие, в течение которого будут угрозы со стороны Китая и новые технологии, такие как кибератаки», - сказала она.

«Разработка стратегической концепции не завершена. Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», - заявила дипломат.

По ее словам, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». «Поэтому вы увидите большой акцент на таких вещах, как сдерживание и оборона, а также шагах, которые альянс готов сделать, чтобы укрепиться. В НАТО также признают, что этот документ не рассчитан на неделю. Этот документ рассчитан на 10 лет», - отметила постпред, комментируя подготовку к предстоящему в конце июня в Мадриде саммиту НАТО, на котором и должна быть принята новая стратегическая концепция.

Как пишет Defenseone, нынешняя стратегическая концепция НАТО была обнародована в 2010 году, за 4 года до того, как Россия аннексировала Крым, и за годы до того, как крупные кибератаки стали обычным явлением. В 36-страничном документе Китай не упоминается; в нем также говорится, что альянс стремится к «настоящему стратегическому партнерству» и расширению сотрудничества с Россией.

Смит сказала, что новый, еще не доработанный документ, который должен быть опубликован в Испании, будет включать первое упоминание Китая в стратегической концепции НАТО, хотя в заявлении, опубликованном в июне 2021 года после саммита альянса в Брюсселе, говорится, что «растущее влияние Китая и международная политика может создавать проблемы, которые нам необходимо решать вместе как альянсу». Ожидается, что лидеры НАТО также рассмотрят вопрос о сотрудничестве между Россией и Китаем и о том, как оно влияет на альянс.

Члены НАТО едины в своем осуждении вторжения России в Украину. Сам альянс не оказывал военной поддержки Украине, которая не является членом альянса, но многие страны-члены, в том числе США, поставили Киеву оружия на миллиарды долларов в дополнение к деньгам на гуманитарную помощь и восстановление экономики, пишет издание.

По словам Смита, помимо долгосрочного обзора стратегической концепции, лидеры НАТО могут также выпустить коммюнике или политическую декларацию о текущей угрозе, которую представляет Россия, и войне на Украине.

По словам Смита, НАТО, в которую входят страны Европы, а также США и Канада, стремится расширить свои отношения с правительствами за пределами региона и пригласила лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи принять участие в саммите в Мадриде.

Смит сказала, что в НАТО не идет речь о совете, ориентированном на Индо-Тихоокеанский регион, но добавила, что привлечение партнеров из региона может помочь обменяться уроками о китайских и российских кибератаках и кампаниях по дезинформации.

«Мне было интересно наблюдать за тем, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона говорят о гибридных угрозах на их стороне Тихого океана со стороны Китая. Затем вы соедините это с эстонцами или литовцами, и они расскажут о некоторых вызовах, которые они видят от России», — сказала она.

По словам Смита, один из самых важных вопросов, которые предстоит решить на саммите, заключается в том, сколько войск или вооружений НАТО разместит на своей границе с Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе. НАТО усилило свое присутствие на своем восточном фронте, когда началась война в Украине, но неясно, как долго эти войска останутся или как будет выглядеть расположение сил, если боевые действия прекратятся.

Также возникает вопрос, будут ли Финляндия и Швеция, подавшие заявку на вступление в НАТО в прошлом месяце, приветствоваться в альянсе на саммите в конце июня на фоне противодействия Турции из-за взглядов скандинавских стран на терроризм. Лидер НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что «в ближайшие дни» он встретится в Брюсселе с высокопоставленными официальными лицами Турции, Финляндии и Швеции, чтобы обсудить проблемы Турции.