Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 13:31, 02 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит со 2 по 4 июня Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
«2-4 июня 2022 года состоится визит в Республику Узбекистан Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Польши Збигнева Рау», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что в рамках визита Рау проведет переговоры в парламенте и МИД Узбекистана. Также глава ОБЕС проведет ряд встреч для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ.
Рау намерен обсудить вопросы узбекско-польских отношений.
Сообщается также, что в программе главы ОБСЕ запланировано посещение древнего города Самарканд.