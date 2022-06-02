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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит со 2 по 4 июня Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«2-4 июня 2022 года состоится визит в Республику Узбекистан Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Польши Збигнева Рау», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в рамках визита Рау проведет переговоры в парламенте и МИД Узбекистана. Также глава ОБЕС проведет ряд встреч для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ.

Рау намерен обсудить вопросы узбекско-польских отношений.

Сообщается также, что в программе главы ОБСЕ запланировано посещение древнего города Самарканд.

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