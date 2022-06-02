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Польша остановит выплату ежедневного пособия для части беженцев с Украины

CentralAsia (CA) -  Власти Польши с 1 июля прекратят выплату пособия беженцам с Украины на питание и жилье в размере 40 злотых ($9,32). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на замглавы польского МВД и полномочного представителя правительства страны по делам беженцев Павла Шефернакера.

Как рассказал Шефернакер, пособие продолжат выплачивать инвалидам, беременным женщинам и многодетным семьям. По словам чиновника, власти Польши считают, что большинство украинских беженцев смогут адаптироваться и стать независимыми от выплат правительства.

«Мы платим огромные социальные средства — от 300 злотых ($70) на каждого до более чем 500 ($116) на каждого ребенка, а также предоставляем другие социальные льготы. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточно», — заявил он Rzeczpospolita.

Однако несколько мэров польских городов опасаются, что беженцы не смогут быстро адаптироваться. По словам Яна Голбы, мэра Мушины, переход беженцев к финансовой самостоятельности должен длиться не менее двух месяцев.

Польша занимает первое место по количеству беженцев с Украины. По данным ООН на 29 мая, в страну прибыло 3,6 млн украинцев.

28 мая Павел Шефернакер заявил, что Евросоюз до сих пор не передал €144,6 млн, необходимые для помощи беженцам с Украины, находящимся в Польше. По его словам, необходимая для помощи украинским беженцам сумма исчисляется в миллиардах евро. Ранее финансовую помощь из-за ситуации с беженцами у Евросоюза запрашивали Германия, Венгрия и Чехия.

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