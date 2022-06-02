Кыргызстанский футболист Бекназ Алмазбеков стал чемпионом Турции

Бекназ Алмазбеков

CentralAsia (KG) - Футбольный клуб из Стамбула «Галатасарай» U-19, за который выступает нападающий из Кыргызстана Бекназ Алмазбеков, обыграл «Коньяспор» U-19 со счетом 2:1 и за тур до завершения регулярного первенства среди молодежных команд чемпионата Турции оформил чемпионство. Об этом сообщает Soccerway.

Алмазбеков участия в матче не принял, так как находится на сборах национальной команды Кыргызстана и готовится к квалификационным матчам Кубка Азии-2023, которые стартуют 8 июня. Вместе с тем, 16-летний футболист внес весомый вклад в победу «Галатасарая» по ходу турнира: сыграл в 19 матчах и забил два мяча.

После 37 туров в активе «Галатасарая» 86 очков, у идущего следом «Бешикташа» — 80 баллов. «Галатасарай» выигрывает регулярное первенство Турции среди команд до 19 лет четвертый год подряд.

В текущем сезоне в клубах молодежной лиги Турции кроме Алмазбекова заявлены еще два представителя центральноазиатских республик. Таджикистанец Муродали Акназаров выступает за «Антальяспор», сыграл в 22 матчах. Казахстанец Микаел Аскаров выступает за клуб «Адана Демир», сыграл в 20 матчах и забил один гол.

Бекназ Алмазбеков — воспитанник бишкекской «Алги» и академии «Галатасарая». В системе турецкого клуба находится с 2017 года. В начале марта текущего года был зачислен в молодежную команду «Галатасарая» до 19 лет. Периодически привлекается к основной команде.

В 2020 году Алмазбеков попал в список лучших игроков Азии. Также известен тем, что в одном из матчей «Галатасарая» отказался бить пенальти в ворота соперника, поскольку посчитал, что арбитр ошибся.

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