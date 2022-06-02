Суд в Германии вынес приговор пятерым членам «таджикской ячейки» ИГИЛ

Здание Высшего земельного суда Дюссельдорфа. Фото с сайта olg-duesseldorf.nrw.de

CentralAsia (TJ) - Пятеро граждан Таджикистана осуждены в Германии за причастность к деятельности «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом сообщает пресс-служба Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

Приговор вынесли 31 мая. Подсудимые получили сроки от 3,8 до 9,6 года заключения. В частности:

- 26-летний Сунатуллох К. приговорен к девяти годам и шести месяцам заключения,

- 33-летний Фарходшох К. — к восьми годам и шести месяцам,

- 29-летний Азизжан Б. – к шести годам и восьми месяцам,

- 25-летний Комрон Б. – к четырем годам и девяти месяцам,

- 34-летний Мухаммадали Г. – к трем годам и восьми месяцам.

Еще один член «таджикской ячейки» ИГИЛ Равшан Б. был приговорен к семи годам лишения свободы 27 января 2021 года.

Подсудимые до ареста жили в разных городах Германии. Руководствуясь радикальными исламскими взглядами, они преследовали цель начать джихад (священную борьбу) с помощью ИГИЛ, говорится в пресс-релизе суда. С января 2019 года они контактировали по интернету с одним из лидеров ИГИЛ в Афганистане и прошли идеологическую подготовку. По данным Deutsche Welle, у таджикистанцев была обширная международная сеть контактов, они тесно общались с джихадистами, совершившими теракты в Стокгольме и Вене.

«Таджикскую ячейку» задержали в середине апреля 2020 года, в операции участвовали 350 сотрудников полиции при поддержке спецназа. При обыске у таджикистанцев нашли огнестрельное оружие и патроны, а также планы изготовления взрывных устройств.

Следствие установило, что таджикистанцы:

- готовились к нанесению ударов по двум военно-воздушным базам США в ФРГ,

- планировали убить в Германии перешедшего в христианство иранца-ютьюбера, известного своей критикой ислама,

- вели в соцсетях пропагандистские каналы ИГИЛ,

- собирали деньги для террористической организации,

- взялись совершить заказное убийство бизнесмена в Албании, которое в итоге сорвалось из-за того, что киллерам не удалось опознать свою цель.

«История Комрона Б. — вообще отдельная минисага. В октябре 2019 года немецкие власти выслали представлявшего угрозу для национальной безопасности таджика, который не получил убежище в ФРГ, обратно в Таджикистан. В Душанбе его сразу задержали, но подельники нашли деньги — 7000 евро — и выкупили его из заключения. Комрон Б. тут же вернулся в Европу — в Албанию. Уже оттуда таджика по запросу властей ФРГ передали для участия в начинающемся судебном процессе в Дюссельдорфе», — рассказывает Deutsche Welle.

Судебный процесс над уроженцами Таджикистана проходил с 19 по 31 мая. Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным МВД Таджикистана, несколько тысяч уроженцев страны принимали участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ за рубежом. Группировка не раз заявляла об активности своих сторонников на территории самого Таджикистана. Так, она взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Дангаринском районе и бунт в худжандской колонии.

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