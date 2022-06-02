Узбекистан намерен закупать энергию с Рогунской ГЭС уже этим летом

CentralAsia (UZ) - Правительства Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о намерениях по экспорту электроэнергии, которая будет вырабатываться Рогунской гидроэлектростанции в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

В настоящее время, по данным таджикской стороны, идёт процесс поэтапного введения в эксплуатацию всех агрегатов Рогунской ГЭС.

Сроки, режимы поставки электроэнергии, объёмы и тариф будут рассмотрены в рамках отдельного соглашения о закупках электроэнергии, которое планируется подписать до конца текущего года.

Предварительно речь идет о соглашении сроком на 10 лет, отметили в министерстве.

Строительство плотины Рогунской ГЭС было начато в октябре 2016 года в городе Рогуне на берегу реки Вахш. В церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Плотина ГЭС высотой 335 м станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире.

Расположенная в каскаде станций на реке Вахш, Рогунская ГЭС будет иметь шесть агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов кВт.ч), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства Рогунской ГЭС, выражая опасения по поводу появления в горной местности с высокой сейсмичностью самой высокой в мире плотины.