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Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

CentralAsia (TJ) -  2 июня по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент с официальным визитом.

В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Лидеры провели короткую беседу, сообщает пресс-служба главы государства.

Затем лидер Тажикистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости.

Церемония возложения цветов к этому монументу стала традиционным пунктом посещения гостей высшего уровня.

Сопровождают Рахмона также председатель Государственного комитета по инвестициям и госимуществу, глава НБТ. В поездке принимают участие глава Согдийской области и другие должностные лица.

Во время визита в Ташкент 2-3 июня Рахмон проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В повестке дня переговоров - вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений, расширения практического взаимодействия в приоритетных сферах взаимовыгодного сотрудничества.

Предусматривается, что главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам саммита планируется подписание пакета двусторонних документов.

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