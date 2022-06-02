Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

- Таджикистан, общество
- 15:27, 02 июня 2022
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CentralAsia (TJ) - 2 июня по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент с официальным визитом.
В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Лидеры провели короткую беседу, сообщает пресс-служба главы государства.
Затем лидер Тажикистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости.
Церемония возложения цветов к этому монументу стала традиционным пунктом посещения гостей высшего уровня.
Сопровождают Рахмона также председатель Государственного комитета по инвестициям и госимуществу, глава НБТ. В поездке принимают участие глава Согдийской области и другие должностные лица.
Во время визита в Ташкент 2-3 июня Рахмон проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В повестке дня переговоров - вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений, расширения практического взаимодействия в приоритетных сферах взаимовыгодного сотрудничества.
Предусматривается, что главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам саммита планируется подписание пакета двусторонних документов.