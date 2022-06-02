Более сотни граждан Таджикистана и Узбекистана депортируют из России за массовую драку

CentralAsia (TJ) - С территории России вышлют 107 граждан Таджикистана и Узбекистана после массовой драки на стройке в Москве. О назначенном наказании сообщается на сайте Троицкого районного суда столицы.

В пресс-службе суда добавили, что ожидающих депортации мигрантов на 90 дней поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Конфликт между 60 гражданами Таджикистана и 70 гражданами Узбекистана произошел 1 апреля на стройке в районе ЖК «Сердце столицы». Потасовка началась после того, как рабочий из Таджикистана назвал дураком гражданина Узбекистана. В результате столичная полиция задержала и доставила в отделы МВД 120 человек.

Конфликт мигрантов также удалось снять на видео. На кадрах видно, что несколько десятков человек использовали в ходе потасовки доски и арматуру, а также кидали друг в друга камни

В беседе с «Газетой.Ru» председатель Союза Таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что удивлен тем, что конфликт разгорелся в начале Рамадана — священного месяца для мусульман. Он объяснил драку мигрантов в Москве «напряжением из-за курса рубля».

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