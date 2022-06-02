Минобороны России сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские истребители сбили украинский Су-25 в Николаевской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», — сказал он.

Выпущенные с самолетов ракеты поразили 21 район «сосредоточения живой силы и военной техники» Вооруженных сил Украины, «в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова». Авиация поразила еще 15 районов «сосредоточения живой силы и украинской военной техники», были уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районе Славянска Донецкой области, добавили в Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия РФ поразили за сутки 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

За последние три дня это уже третий Су-25, о поражении которого сообщают российские военные. 31 мая такой самолет был сбит также в Николаевской области, 1 июня — в Донецкой области. Всего с начала военных действий армия России уничтожила 186 самолетов и 129 вертолетов, более 1 тыс. беспилотников, свыше 300 зенитных ракетных комплексов, более 3,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.