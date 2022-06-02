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В Фергане на фоне подорожания наблюдаются очереди за хлебом (видео)
Продолжение: В Ташкенте вдвое подорожал хлебПредыстория: В Узбекистане может подорожать социальный хлеб

CentralAsia (UZ) -  В городе Фергане жители стоят в очередях за формовым хлебом, сообщает издание «Дарье». Как отмечается, видео было снято утром 2 июня.

Автор ролика сообщает, что в продуктовом магазине выстроилась очередь за хлебом , «тот, кто смог, схватил хлеб, а кто не смог, тому не досталось».

Ранее сообщалось, что в Ташкенте с 1 июня, цены на формовой хлеб -буханку поднялись до 2800 сумов ($0,25).

Анализируя либерализацию рынка зерна, Минэкономики констатировало, что «из-за низкой цены на хлеб в Ташкенте увеличилось количество людей, покупающих их для овец и крупного рогатого скота, так как цена на буханку дешевле, чем на корм из пшеницы».

В Антимонопольном комитете прокомментировали подорожание хлеба. Самая высокая цена на "буханку", по данным ведомства, в Ташкенте - 2800 сумов, самая низкая - в Кашкадарьинской области - 1650 сумов ($0,15), а средняя цена по стране - 2250 сумов ($0,2).

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