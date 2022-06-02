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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 99 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 2 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 30 850 (+150) человек,

танков ‒ 1 363 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед,

артиллерийских систем – 661 (+2) ед,

РСЗО – 207 (+0) ед,

средств ПВО – 95 (+1) ед,

самолетов – 210 (+2) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед,

крылатых ракет – 120 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед,

специальной техники – 51 (+2).

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