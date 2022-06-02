Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 99 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 2 июня. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 30 850 (+150) человек, танков ‒ 1 363 (+2) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед, артиллерийских систем – 661 (+2) ед, РСЗО – 207 (+0) ед, средств ПВО – 95 (+1) ед, самолетов – 210 (+2) ед, вертолетов – 175 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед, крылатых ракет – 120 (+0) ед, кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед, специальной техники – 51 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia