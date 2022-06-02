Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 99 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:11, 02 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 2 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 30 850 (+150) человек,
танков ‒ 1 363 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед,
артиллерийских систем – 661 (+2) ед,
РСЗО – 207 (+0) ед,
средств ПВО – 95 (+1) ед,
самолетов – 210 (+2) ед,
вертолетов – 175 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед,
крылатых ракет – 120 (+0) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед,
специальной техники – 51 (+2).
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