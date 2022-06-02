Reuters: Меркель назвала события на Украине «варварской войной»

Ангела Меркель

CentralAsia (CA) - Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель впервые с конца февраля высказалась в поддержку Украины и осудила действия российской армии. Об этом сообщает Reuters.

«Я солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону», — заявила она в ходе выступления на церемонии прощания с председателем Объединения немецких профсоюзов. Меркель добавила, что поддерживает все меры, принимаемые Германией и другими странами ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН для «завершения этой варварской войны», однако не собирается консультировать членов кабмина Германии или давать рекомендации.

Бывший канцлер добавила, что западным лидерам необходимо продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на выбранный российским руководством внешнеполитический курс.

На следующий день после начала военных действий, 25 февраля, Меркель заявила агентству DPA, что действия России на Украине знаменуют собой поворотный момент в истории Европы со времен окончания холодной войны.

«Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом», — подчеркнула. Экс-канцлер также добавила, что следит за развитием событий на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 года и ушла в отставку после парламентских выборов в 2021 году.