Алишер Усманов потерял с начала года $233 миллиона - СМИ

- Узбекистан, общество
- 17:31, 02 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Алишер Усманов потерял с начала 2022 года 233 миллиона долларов, следует из данных Bloomberg.
Согласно информации, с начала года общее состояние российских олигархов сократились на 41,48 миллиарда долларов. Усманов сейчас владеет капиталом в 21 миллиард долларов, среди мировых миллиардеров он занимает 67-е место.
Отмечается, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. В рейтинге BBI 500 олигархов мира, 25 из которых являются гражданами России.
По данным журнала Forbes на 2021 год, состояние миллиардера Алишера Усманова, являющегося выходцем из узбекского Намангана, оценивается в 16,3 миллиарда долларов. Издание подчеркивает, приближенность Усманова к Путину не ограничивается одним лишь бизнесом. Супруга Усманова Ирина Винер – известный российский тренер по художественной гимнастике. А олимпийская чемпионка по художественной гимнастике родом из Узбекистана Алина Кабаева, которую называют женой Путина, является одной из самых известных воспитанниц Винер.
Ранее сообщалось, что Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер-Усмановой.
В мае Bloomberg сообщал, что состояние Алишера Усманова, находящегося под санкциями США, Британии и ЕС, и шестого в России по состоянию, упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после введения санкций.