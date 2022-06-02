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Сенат Ирландии признал «вторжение» России в Украину геноцидом
Фото: здание сената Ирландии
Фото: здание сената Ирландии

CentralAsia (CA) -  Сенат Ирландии принял резолюцию, считающую «вторжение» России в Украину геноцидом. Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

«Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида.

Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине», - отметил Дейли.

Согласно принятой резолюции, «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России, работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего «российскую военную машину против украинского народа».

Кроме того, в резолюции отмечается, что политическое руководство России должно понести ответственность за преступления в Украине.

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