Сенат Ирландии признал «вторжение» России в Украину геноцидом

CentralAsia (CA) - Сенат Ирландии принял резолюцию, считающую «вторжение» России в Украину геноцидом. Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

«Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида.

Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине», - отметил Дейли.

Согласно принятой резолюции, «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России, работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего «российскую военную машину против украинского народа».

Кроме того, в резолюции отмечается, что политическое руководство России должно понести ответственность за преступления в Украине.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th