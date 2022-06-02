В Туркменистане отменили масочный режим на улице

CentralAsia (TM) - С 1 июня в Туркменистане официально разрешено не носить маски на улице. При этом телевидение продолжает предупреждать о «повышенном содержании частичек пыли» в воздухе, передает turkmen news.

О частичной отмене масочного режима, который действовал в стране с лета 2020 года, было объявлено на заседании правительства 6 мая. Сообщалось, что с 1 июня маски надо будет носить только во всех видах транспорта и в закрытых помещениях.

«К такому решению специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана пришли после тщательного изучения отчетов Всемирной организации здравоохранения и анализа новостей СМИ об ослаблении в мире ситуации, обусловленной пандемией», — было заявлено в вечерней телепередаче «Ватан».

Окончательное решение о смягчении масочного режима Чрезвычайная комиссия Туркменистана по борьбе с распространением болезней приняла 25 мая, о чем сообщал turkmen news.

При этом в конце выпусков «Ватан» 30, 31 мая и 1 июня, как и прежде, сообщалось о повышенном содержании частичек пыли с высохшего Аральского моря. 30 мая уровень содержания пыли якобы был превышен на 6 процентов, 31 мая — на 8 процентов, а 1 июня — на 5 процентов. Между тем, изначально власти Туркменистана объясняли необходимость ношения масок именно «защитой от пыли с Арала». В стране даже появилось жаргонное название коронавируса — «пыль».

Источники внутри страны отмечают, что 1 июня люди опасались выходить на улицу без масок: ведь на протяжении долгого времени за это штрафовали. Кроме того, горожане просто привыкли носить маски. Некоторые женщины признаются, что без них «чувствуют себя голыми».

Отдельные источники в Ашхабаде сообщают, что полиция 1 июня продолжала останавливать и штрафовать людей без масок. В то же время появление без масок в торговых центрах во многих случаях, наоборот, оставалось безнаказанным.

В начале эпидемии COVID-19, распространявшейся во всем мире с весны 2020 года, ношение масок в Туркменистане не одобрялось. Сообщалось даже, что людей в масках штрафовали за «разжигание паники». А вот летом 2020 года, когда страну посетила миссия ВОЗ, ношение масок сделали обязательным, но оправдывали эту меру «распространением пыли». В стране были введены и иные, довольно жесткие карантинные меры.

При этом власти Туркменистана до сих пор не признали факт проникновения коронавируса в страну. Источники внутри Туркменистана с самого начала эпидемии сообщали о многочисленных заболевших и умерших.