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Постпред США: страны НАТО не собираются поставлять Украине истребители F-16
Джулианн Смит
Джулианн Смит

CentralAsia (CA) -  Несмотря на продвижение российской армии на востоке Украины, США и другие члены НАТО не обсуждают поставки высококлассных истребителей F-16 Fighting Falcon для ВСУ, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит журналу Air Force Magazine. Ранее об отсутствии у НАТО планов по поставке современных истребителей на Украину сообщали СМИ.

Смит заявила, что решение о непредоставлении Украине определенных видов вооружения, в том числе истребителей, согласовано странами—членами НАТО и Министерством обороны США, и поставки F-16 ВСУ не стоят на повестке дня. По ее словам, даже перспектива затяжного конфликта между Россией и Украиной не изменила стратегии НАТО.

На прошлой неделе издание Zeit со ссылкой на свои источники сообщило, что среди стран НАТО имеются негласные договоренности об отказе от предоставления ВСУ определенных категорий вооружения для снижения риска столкновения альянса с Россией. В частности, среди подобных типов вооружения назывались современные танки и истребители.

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