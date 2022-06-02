Власти Ферганы объяснили возникший ажиотаж у прилавка с хлебом (видео)

CentralAsia (UZ) - Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором показано, как на востоке Узбекистана, в городе Фергане, люди устроили ажиотаж возле прилавка с хлебом, пытаясь купить как можно больше буханок.

В администрации Ферганской области прокомментировали данный инцидент.

Как отмечается, накануне, 1 июня, на фоне повышения цен на хлеб у хлебобулочного прилавка Центрального дехканского рынка Ферганы собрались люди, которые пытались купить как можно больше буханок. Ажиотаж был вызван на фоне того, что в Фергане буханка хлеба продавалась по 1500 сумов (0,14 долларов). Выяснилось, что в пекарне «Горячий хлеб Саховат» пекли хлеб из муки, купленной ранее по более низкой стоимости, поэтому и цену они не стали повышать. Информация о дешевом хлебе разнеслась по городу мгновенно, собрав огромную очередь.

Власти отметили, что в целях предотвращения подобных ситуаций с сегодняшнего дня этот магазин поменял график работы на более продолжительный. Также в пекарне увеличились объемы производства хлеба. Об изменении цен на хлеб в Фергане власти пока не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте цена на формовой хлеб выросла за день на 100 процентов, с 1400 сумов (0,13 долларов) до 2800 (0,25 долларов).