Состоялись переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

- Таджикистан, политика
- 20:08, 02 июня 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.
Встреча прошла в резиденции Куксарой вблизи Ташкента.
Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между нашими братскими народами.
Центральное место на переговорах заняли вопросы укрепления двусторонних связей, кардинального расширения повестки дня практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.
За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление многогранного узбекско-таджикского стратегического партнерства.
Главы государств выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.
Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.
Подтверждено твердое намерение и далее продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних структур.