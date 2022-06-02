Состоялись переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Встреча прошла в резиденции Куксарой вблизи Ташкента.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между нашими братскими народами.

Центральное место на переговорах заняли вопросы укрепления двусторонних связей, кардинального расширения повестки дня практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление многогранного узбекско-таджикского стратегического партнерства.

Главы государств выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.

Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Подтверждено твердое намерение и далее продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних структур.

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