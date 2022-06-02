На Кипре отменили все ограничения для туристов из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - Кипр снял все ограничения для туристов с 1 июня, сообщило управление страны по туризму.

Путешественникам больше не нужно предъявлять справку о вакцинации, отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Потребуются только удостоверение личности и посадочный талон.

Туристы должны надевать маски в автобусах и такси и в больницах. Рестораны, бары, кафе и ночные клубы Кипра имеют право самостоятельно ограничивать число посетителей.

18 апреля власти отменили требование о заполнении карты полета CyprusFlightPass. Туристы вносили в нее информацию о сделанном тесте и согласие на повторный анализ по прилете.

Министерство здравоохранения Кипра отметило, что в стране темпы заболеваемости COVID-19 продолжают снижаться. По последним данным на 27 мая, в стране за сутки выявили 1 774 случая заражения.