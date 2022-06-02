Экс-управляющего директора КазМунайГаза объявили в розыск

Ибулла Серді

CentralAsia (KZ) - Бывший управляющий директор нацкомпании "КазМунайГаз" Ибулла Серді объявлен в розыск, сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает Almaty.tv.

«Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО "НК "КазМунайГаз" Серді Ибулла Жұмағулұлы 1976 года рождения. Гражданин Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение.

Ибулла Сердi родился 31 января 1976 года. В 1999 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности "инженер-экономист", также окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "нефтегазовое дело".

В газовой отрасли работает с 2003 года. В разные годы работал в АО "ИнтерГаз Центральная Азия", "Қазақстан Темір Жолы", а также в "ҚазТрансГаз Аймақ", где занимал ряд должностей: от менеджера до советника генерального директора - члена правления.

В декабре 2015 года назначен заместителем генерального директора по маркетингу и коммерции АО "КазТрансГаз", затем стал первым заместителем генерального директора и вошел в состав правления, а в августе 2016 года перешел в "КазМунайГаз" на должность старшего вице-президента по транспортировке и маркетингу.

В июне 2018 года стал управляющим директором по транспортировке и хранению газа нацкомпании, в ноябре 2020-го - первым заместителем председателя правления.

В январе 2022 года Ибулла Серді был назначен исполняющим обязанности председателя правления QazaqGaz ("КазТрансГаз"). Однако меньше чем через месяц его на посту сменил Санжар Жаркешов.

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