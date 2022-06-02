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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с сыном совершил малый хадж
Предыстория: Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Саудовскую Аравию (фото)

CentralAsia (TM) -  1 июня начался двухдневный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию для выполнения обряда умра (малое паломничество), сообщает госинформагентство ТДХ.

Как отмечалось ранее, это первый зарубежный визит главы государства с момента его вступления в должность президента Туркменистана.

ТДХ отмечает, что вместе с президентом в Саудовскую Аравию отправились пожилые люди Туркменистана. В самолете «почетные старейшины и седовласые матери выразили сердечную признательность за оказанную честь и пожелали, чтобы паломничество главы государства было принято Всевышним».

В аэропорту Джидды главу государства встречали губернатор провинции Мекка и советник короля Саудовской Аравии Халид бин Фейсал Аль Сауд. Судя по опубликованным саудовским информагентством SPA фотографиям, в поездке Сердара Бердымухамедова сопровождал его сын Керимгулы.

Президент Туркменистана и члены делегации посетили мечеть, где совершили намаз, а затем совершили необходимые для умры обряды.

ТДХ напоминает, что в мае 2016 года умру совершил отец президента – Гурбангулы Бердымухамедов (после этого госСМИ стали добавлять к его имени приставку хаджи), которому подарили теперрик – высокопочитаемый дар-благословение. По поручению президента его выставляли в мечетях Туркменистана, чтобы жители всех регионов могли преклониться перед святыней.

В этот раз теперрик из Каабы подарили Сердару Бердымухамедову.

Хадж и умра – паломничество в исламе. Однако хадж является одним из обязательных столпов ислама, то есть его раз в жизни должен совершить каждый мусульманин, если есть на это возможность. Умра – малое паломничество, которое не является обязанностью и совершается в любое время года, кроме месяца, когда проводится хадж. Они отличаются продолжительностью и количеством обрядов.

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