Рахмон и Мирзиеев дали старт строительству Яванской ГЭС на реке Зарафшан

- Узбекистан, политика
- 21:45, 02 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В рамках визита президента Таджикистана в Узбекистан состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству.
Это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества. Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов наших стран.
Инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.
Интерес к участию в финансировании проекта проявили ведущие международные институты, в том числе Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.
Проект позволит укрепить научный и производственный потенциал отрасли, обеспечить «зелёной» энергией тысячи и тысячи домохозяйств и новых предприятий.
Ранее сообщалось, что строительство гидроэлектростанций предусматривается осуществить поэтапно: сначала строительство Яванской ГЭС с расчетной стоимостью 282 млн долл., мощностью 140 МВт и выработкой 700−800 млн кВт-час электроэнергии.
На следующем этапе стороны рассмотрят возможность строительства ГЭС на реке Фандарья с расчетной стоимостью 270 млн долл., мощностью 135 МВт и выработкой 500−600 млн кВт-час электроэнергии.
Финансирование проекта предполагается за счет заемных и грантовых средств международных финансовых организаций, а также собственных средств сторон, вкладываемых в уставной фонд совместно создаваемого предприятия.
Построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1400 млн кВт. ч экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана.
Также проект будет способствовать поддержке пиковой мощности единой энергосистемы и созданию дополнительных рабочих мест при совместном строительстве и эксплуатации ГЭС, а также перетоку электроэнергии в другие регионы Узбекистана и Таджикистана на паритетной основе.