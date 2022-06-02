Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в расширенном формате

CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев с большим удовлетворением отметил прогресс по всем направлениям многопланового сотрудничества, подчеркнув, что Таджикистан является близким соседом, верным другом и испытанным временем надёжным стратегическим партнером. Лидер страны выразил готовность и далее укреплять взаимовыгодное и всестороннее сотрудничество в интересах наших стран и народов.

Отмечается, что за последние годы товарооборот вырос почти в 40 раз, достигнув 600 миллионов долларов. Количество совместных предприятий увеличилось в 10 раз.

Президенты подчеркнули эффективные контакты между столицами двух государств – Ташкентом и Душанбе, Сурхандарьинской и Хатлонской, а также Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Согдийской областями. В ходе нынешнего визита «Дорожную карту» сотрудничества также примут Джизакская и Согдийская области.

Ранее Мирзиёев и Рахмон договорились развивать узбекско-таджикское сотрудничество во многих сферах.

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