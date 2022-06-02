Работа фотохудожника из Туркменистана отмечена на пяти международных конкурсах (фото)

CentralAsia (TM) - «Студентки» – так называется работа фотокорреспондента туркменского информагентства ТДХ Вячеслава Саркисяна, завоевавшая призы и медали сразу на пяти международных фотоконкурсах. Об этом сообщает издание Orient.

Международный фотосалон PhotoArt PRAGUE присудил этой фотографии золотую медаль Чешского фотографического общества, а 15-й конкурс International Color Awards в США отметил почетной наградой. Кроме того, «Студентки» получили почетную ленту 5-го Международного фотоконкурса People of the World 2022, проводимого сразу тремя странами – Болгарией, Словенией и Сербией. Российский Международный фотосалон «Гранд Евразия 2022» наградил автора фотографии поощрительной премией PSA (Американского фотографического общества), а 18th China International Photography Art Exhibition включила «Студенток» в ежегодную книгу лучших фоторабот Китайской международной фотовыставки (CIPAE) в категории «Документальное фото».

Это уже 22-я фотография Вячеслава Саркисяна, отмеченная на международных форумах.

Вячеслав – инициатор создания ашхабадского фотоклуба «Ферула». В 2020-м и 2021-м клубом были организованы международные фотоконкурсы под патронажем FIAP (Международной федерации фотографического искусства при ЮНЕСКО), участие в которых приняли фотографы из более чем 50-ти стран мира. Туркменским авторам присуждены 7 медалей и 4 почетные ленты FIAP, PSA, IS (Интернациональный фотоклуб). В 2020 году «Ферула» впервые принял участие в 15-м чемпионате мира FIAP, собравшем 280 фотоклубов из 135 стран, и занял на нем достойное для новичка место.

В нынешнем году ашхабадским фотоклубом тоже будет проводиться международный конкурс «ФЕРУЛА-2022», условия участия в котором будут объявлены, как всегда, накануне Дня независимости Туркменистана, а результаты будут традиционно оглашены в День нейтралитета.

⇳