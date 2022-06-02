В Молдавии запретили трансляцию ряда программ российских телеканалов

CentralAsia (CA) - Власти Молдавии запретили трансляцию некоторых программ российских телеканалов, передает «Интерфакс».

В парламенте страны приняли закон «Об информационной безопасности», вводящий запрет на трансляцию некоторых программ российских телеканалов. Согласно документу, вносятся поправки в Кодекс об аудиовизуальных услугах Молдавии.

Вводится запрет на «ретрансляцию по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», — говорится в сообщении.

На молдавских телеканалах, ретранслирующих российский контент, можно будет оставить только фильмы, сериалы, музыку и развлекательные передачи. Этот запрет уже вводился в 2017 году, однако в 2020 году его отменили. После вторжения России в Украину его вновь ввели и приняли на законодательном уровне.

На вещателей, которые распространяют дезинформацию по радио и телевидению, будет накладываться штраф до 100 тысяч леев (5 тысяч евро). При повторном нарушении вводится временный запрет рекламы на телевидении до трех месяцев.

В середине апреля закон рассматривался в первом чтении, а уже во втором чтении в него внесли радикальные изменения.