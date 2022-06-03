Выставка артефактов, обнаруженных в Харахоруме, пройдет в Музее Ритберга

CentralAsia (MNG) - 31 мая президент Монгольской академии наук Д.Рэгдэл принял представителей Музея Ритберг, расположенного в Цюрихе, Швейцария.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по организации в музее выставки археологических артефактов, обнаруженных в городе Харахорум. В настоящее время планируется организовать выставку в 2025 году.

Руководитель отдела коллекций, старший куратор искусства Индии и Юго-Восточной Азии в Музее Ритберг Йоханнес Бельц сказал: «В рамках выставки мы планируем представить результаты исследования, проведенного доктором Кристиной Франкен в рамках совместной монголо-германской археологическая экспедиция. Наша цель — показать кочевой образ жизни и то, на что был похож город Харахорум, и устранить распространенные заблуждения относительно жителей Монголии, информируя их о том, что древний город был культурным и экономическим центром».

В свою очередь, президент Монгольской академии наук Д.Рэгдэл сказал: «Мы рады узнать, что в 2025 году будет организована выставка, посвященная древним городам Монголии. Монгольская академия наук готова оказать всестороннюю поддержку выставке. Институт археологии академии провел наибольшее количество исследований древних городов на территории Монголии. Таким образом, мы можем оказать поддержку в организации выставки, если в нее будут включены и артефакты, обнаруженные нашими археологами».

В рамках выставки они также обсудили продвижение научной сферы и Монголии, а также возможности организации выставки в других странах.

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