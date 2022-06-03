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Электронные визы Монголии выданы 5759 иностранным гражданам в этом году

CentralAsia (MNG) -  В среднем 230 тысяч граждан ежегодно посещают Монголию с туристическими целями. Кроме того, около 20 тысяч иностранных граждан проживают в стране в качестве временных резидентов, сообщил глава Иммиграционного агентства Монголии Н.Ууганбаяр во время встречи, состоявшейся в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (МТПП), на которой обсуждались иностранная рабочая сила, миграция, электронная виза, инвестиции и развитие туризма вблизи границ страны.

Согласно Закону о правовом статусе иностранных граждан, в Монголии может проживать около 100 тысяч иностранных граждан, поскольку их число не может превышать 3 процентов от общей численности населения страны.

На сегодняшний день в Монголии проживает около 16 тысяч иностранных граждан. Около 1600 иностранных граждан проживают в стране с целью осуществления инвестиций.

С начала года Иммиграционное агентство Монголии выдало электронные визы 5759 иностранным гражданам.

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