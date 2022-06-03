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Илон Маск откроет спутниковый интернет-сервис Starlink в Монголии к 2023 году

CentralAsia (MNG) -  Илон Маск, основатель Space X и Tesla, самый богатый человек в мире, основал в Монголии компанию Starlink Services Mongolia. Компания зарегистрирована на сайте Государственного регистрационного агентства Монголии по адресу 1001, 10 этаж, Metro Business Center, 6 хороо, района Сухбаатар, Улан-Батор, и была создана 21 марта.

Кроме того, 2 июня государственный секретарь Министерства цифрового развития и связи Б.Болор-Эрдэнэ провела онлайн-встречу с президентом и главным операционным директором SpaceX Гвинн Шотвелл.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что компании необходимо построить несколько спутниковых наземных станций в Монголии из-за географических проблем. Монголия — крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю.

Согласно официальной веб-странице Starlink, услуга спутникового интернета будет в Монголии запущена к 2023 году.

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