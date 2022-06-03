10 природных чудес Монголии, которые обязательно нужно увидеть

CentralAsia (MNG) - Монголия — это не только Чингисхан. В стране есть несколько природных чудес, которые делают ее великолепной.

Монголия — вторая по величине страна в мире, не имеющая выхода к морю, а ее потрясающие пейзажи компенсируют отсутствие морей. Краткий обзор истории расскажет любому о кочевом прошлом страны, которая впоследствии превратилась в империю, основанную Чингисханом. Общеизвестно, что Монгольская империя была крупнейшей сопредельной империей в истории, поэтому удивительно, что туристический бум в стране еще не начался.

Монголия является одной из наименее густонаселенных стран мира, некоторые ее ландшафты нетронуты. Уже одно это должно сделать эту азиатскую страну частью чьего-либо списка путешествий. Фотографии его пастбищ, пустыни и водных путей выглядят ошеломляюще, особенно если исследовать их лично. В Монголии заманчив кочевой образ жизни.

Прохладная пустыня Гоби

Вероятно, самая известная достопримечательность Монголии, пустыня Гоби, является главным приоритетом при посещении страны. Не во всех пустынях обжигающе жарко, так как Гоби известна своей низкой температурой, а зимой здесь идет снег. Это делает его идеальным для быстрых походов или, может быть, верховой или верблюжьей прогулки. В окружении великолепных видов туристам понравится находиться под солнцем. Гоби идеально подходит для тех, кто хочет выйти из системы и хоть раз почувствовать себя кочевником. Во время гастролей некоторые твари могут даже поздороваться, например, песочные ржанки. В Гоби всегда хороший день.

Национальный парк Гоби — Гурвансайхан

Гоби Гурвансайхан — крупнейший национальный парк Монголии, что делает его одной большой игровой площадкой для любителей активного отдыха. Он расположен в северной части Гоби и является домом для гор Гурвансайхан, отсюда и его название. Парк знаменит дюнами Хонгорын Элс, прозванными Поющими песками из-за звука, который они издают при сильном ветре. Еще одна популярная достопримечательность — Ёлын-Ам, ущелье, особенно красивое зимой, когда оно покрыто льдом. Тем не менее, независимо от сезона, Монголия — это то, что вам нужно.

Озера приглашают

Страна может не иметь выхода к морю, но это не значит, что в Монголии отсутствуют потрясающие водные пути. В его горных районах разбросаны потрясающие озера. Крупнейшим из них является Увс, бассейн которого внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране также находится одно из древнейших озер мира — Хубсугул. Еще одно известное озеро – Хар-Ус, также известное как Черноводное озеро. Тем временем орнитологи могут заинтересоваться посещением озера Уурэг, места встреч водоплавающих птиц, пеликанов и павлинов. Озера ждут своих нетерпеливых посетителей.

Реки расслабляют

Как и в случае со своими озерами, Монголия также гордится своими текущими реками. Орхон протяженностью 700 миль является самым длинным в стране и является излюбленным местом отдыха вместе с его долиной. Еще одна популярная достопримечательность – Сэлэнгэ, известная своей дельтой реки, где нерестятся байкальские осетры. Другие реки, которые стоит посетить, включают Эгийн-Гол и его археологические памятники, а также Идер со старым деревянным мостом. Реки выглядят хорошо, поэтому никогда не бывает проблемой, что Монголия не имеет выхода к морю.

Скромный водопад Орхон

Ранее упомянутая река Орхон является частью широкой долины, признанной объектом Всемирного наследия. Этот район славится своим ландшафтом и археологическими находками, но есть еще одна особенность, которую нельзя упускать из виду: Орхонский водопад. 65-футовый водопад Орхон — самый большой в стране и любимый туристами благодаря своим скромным, но впечатляющим каскадам, окруженным вдохновляющими видами. Плавать тоже можно, благодаря успокаивающим водам. От реки до водопада Орхон умеет впечатлять.

Горы потрясающие и священные

После наслаждения прекрасными водами Монголии туристам следует отправиться дальше в горы. Монгольская удаленная местность предлагает туристам вызов, в котором они нуждаются, благодаря своей суровой красоте и нетронутым ландшафтам. Хуйтэн (Холодный) — самая высокая вершина страны, расположенная в массиве Таван Богд. Другая известная гора – Бурхан-Халдун, считается родиной Чингисхана. Этот объект Всемирного наследия имеет не только историческое значение, но и местонахождение некоторых религиозных святынь. Здесь таежные леса, где водятся журавли и орлы. Горы Монголии полны не только дикой природы, но и истории и культуры.

Национальный парк Хустайн-Нуруу переполнен

Еще один живописный национальный парк – Хустаин-Нуруу. Здесь находятся горы Хэнтий, которые считаются местом упокоения Чингисхана. Его степь настолько широка, что похожа на сцену, где лучше всего можно увидеть чудеса Матери-Природы. Местонахождение гробницы Чингисхана остается загадкой, но в Хустайн Нуруу несомненно можно наблюдать за дикой природой. В конце концов, это последний естественный дом монгольской дикой лошади Тахи, наряду с оленями, газелями, барсуками, волками и рысями. Это действительно место диких вещей.

Заполненные ископаемыми Пылающие скалы

Пылающие скалы славятся образованием из песчаника, которое потрясающе выглядит на закате, но эта достопримечательность всемирно известна своими окаменелостями. Джадохтинская свита (Djadochta Formation) настолько богата археологическими чудесами, что здесь были обнаружены окаменелости яиц динозавров. Другие известные окаменелости, обнаруженные в этом районе, включают окаменелости велоцираптора, пинакозавра и протоцератопса. Тем не менее, даже не любители археологии получат удовольствие от посещения этого места, потому что вид на скалы, окруженные широкой Гоби, сам по себе потрясающий. Место Пылающие скалы действительно горячое.

Лучшее из обоих миров: Национальный парк Хорго-Тэрхиин Цагаан Нуур

Еще один потрясающий монгольский национальный парк — Хорго-Тэрхиин Цагаан Нуур, известный потухшим вулканом Хорго и озером Тэрхиин Цагаан, отсюда и название. Это сочетание нетронутого водного пути и пышной внутренней части, что делает его офисом для любителей активного отдыха. Помимо пеших прогулок, верховая езда также является популярным развлечением в парке. Орнитологи могут заняться записью бакланов и водоплавающих птиц. Тем временем в лесу наблюдатели за дикой природой могут заметить оленей, коз и, возможно, дикого медведя. Парк выглядит тем лучше, чем больше его исследуют.

В национальном парке «Алтай Таван Богд» есть петроглифы

Помимо диких животных, таких как буковые куницы, овцы, олени, горные козлы, лоси, улары и беркуты, национальный парк Алтай Таван Богд уникален своими петроглифами. 12 000-летнее археологическое чудо внесено в список Всемирного наследия и предлагает уникальный опыт путешествий. В парке находится часть массива Таван-Богд и озера Хурган, Хотон и Даян. Это охраняемое место представляет собой смесь природных даров и рукотворных чудес, что делает его идеальным местом, чтобы побыть с прошлым и исследовать настоящее.

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