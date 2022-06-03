Монголы будут предупреждены, когда их личные данные каким-либо образом используются

CentralAsia (MNG) - Чтобы помочь народу Монголии стать владельцем своих личных данных, его правительство недавно потребовало, чтобы уведомления отправлялись гражданам, когда государственные учреждения используют их данные. Это до такой степени обычно не наблюдается во многих странах.

Например, если монгол подаст заявление в налоговый орган, то через приложение электронных госуслуг он получит уведомление о том, что орган проверяет его данные при обработке заявления. Если он не получит это предупреждение, он может подать жалобу через приложение под названием e-Mongolia в центр, который находится в ведении канцелярии премьер-министра Монголии. Что касается здравоохранения, если врач проверит медицинскую карту пациента, пациент будет уведомлен об этом в приложении. Среди прочего, в нем сообщается, какая больница и врач участвовали в этом, а также время, когда была проведена эта проверка.

Великий Государственный Хурал Монголии принял Закон о защите персональных данных в декабре прошлого года, и он вступил в силу в мае. Говорят, что оно более строгое, чем предыдущее законодательство, когда речь идет о персональных данных. По данным Министерства цифрового развития и коммуникаций, в будущем правительство разработает систему, в которой граждане смогут давать согласие на использование своих данных. Если они откажутся, их данные не будут доступны.

Уведомление граждан о том, что правительство использует их данные, — это один из способов, которым Монголия пытается сбалансировать свои цели по цифровизации с растущими онлайн-угрозами, такими как кибератаки и мошенничество.

В октябре 2020 года страна запустила платформу e-Mongolia для предоставления гражданам большего количества государственных услуг в цифровом виде. Первоначально было доступно около 180 государственных услуг. Теперь их число выросло до более чем 650 услуг. Например, граждане, живущие в сельской местности, такие как пастухи, могут подать заявление на получение паспорта онлайн, вместо того, чтобы тратить на это часы, путешествуя по городам или поселкам.

Правительство также работает над цифровизацией сектора здравоохранения. Граждане могут записываться на прием в больницы и получать результаты медицинских анализов онлайн.

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