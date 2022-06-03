Монголии требуется 39 тысяч инженеров и техников

CentralAsia (MNG) - Скоро будет общий вступительный экзамен, и многим молодым людям нужно будет выбрать профессию. Это очень важное время, и от него зависит не только жизнь одного человека, но и то, что определит будущее развитие страны.

Согласно последнему исследованию, проведенному Министерством образования и науки, в ближайшие пять лет потребуется 39 000 инженеров и техников для реализации и продолжения крупномасштабных проектов и программ в Монголии. Однако за последние пять лет в этой области подготовлено всего 14 тысяч специалистов. Поэтому возникает необходимость определения количества рабочих мест, проектов и программ развития, профессий, востребованных в обществе, на основе исследований и расчетов. Эксперты также предполагают, что выбор востребованной профессии поможет молодым людям получить больше возможностей для трудоустройства и избежать безработицы и бедности.

Некоторые учителя говорят, что в последние годы все меньше людей выбирают карьеру в области науки и техники. Программы бакалавриата в некоторых областях науки и социальных услуг имеют самый низкий уровень зачисления. Следовательно, существует презумпция нехватки рабочей силы в наиболее востребованных отраслях в будущем.

Начальник отдела управления и координации высшего и профессионального образования Министерства образования и науки Х.Тамир сказал: «Многие школьники считают науку сложной. Многие школьники, как правило, тратят меньше времени на уроки, которые они не будут проверять на общем вступительном экзамене, обычно это естественные науки, и ограничивают свой выбор профессии, полагая, что их плохие оценки по естественным наукам негативно повлияют на успех и репутацию их средней школы и их будущее. Зачисление на курсы естественных наук также сократилось из-за нескольких факторов, включая ценность работы, социальное обеспечение и низкую заработную плату. Развитие любого сектора зависит от потенциала человеческих ресурсов и их влияния на развитие страны. Поэтому актуализируется правовая база поддержки студентов по приоритетным и востребованным специальностям и программам».

«Чтобы возглавить развитие страны и увеличить количество человеческих ресурсов в промышленном и инженерном секторе, необходимо провести исследования и и базовые расчеты в отношении обучения человеческих ресурсов, необходимых для устойчивого осуществления Политики Нового Возрождения, мегапроектов и текущей производственной деятельности. Например, нам потребуется не менее 39 000 инженеров и техников в течение следующих пяти лет. Однако за последние пять лет было выпущено всего 14 000 инженеров. Если так будет продолжаться, в ближайшие пять лет будет меньше возможностей для обучения инженеров и техников. За последние пять лет около 40 000 человек получили дипломы в области права и делового администрирования, но свободных вакансий нет. Профессии, которые нам сейчас нужны, — это инженеры и техники в области железнодорожного строительства, нефтедобычи, возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, нанотехнологий, информационных технологий и промышленной автоматизации».

Необходимо также учитывать приоритеты в области науки и техники. Например, необходим новый уровень государственной поддержки и стипендиальной политики для студентов, специализирующихся в области биотехнологий, нанотехнологий и генной инженерии, которые играют ключевую роль в национальном развитии. Предпринимаются усилия по уделению приоритетного внимания высшему и профессиональному образованию, обновлению списка востребованных программ, упорядочению кредитной и стипендиальной политики, а также переводу критериев оценки качества программ на методологии, основанные на результатах.

В прошлом около 40 процентов тех, кто брал кредиты в Образовательном фонде, изучали юриспруденцию и бизнес-администрирование, но в последние годы кредиты были предоставлены студентам, специализирующимся в приоритетных областях.

С другой стороны, детей нужно хорошо учить урокам науки с раннего возраста. Многие говорят, что не любят математику. Но причина, по которой им это не нравится, заключается в том, что они находят это трудным и недостаточно хорошо понимают его принципы. Поэтому необходимо уделять больше внимания научным программам средней школы, таким как математика и физика, и готовить хороших учителей в этой области. Студенты также должны быть ознакомлены с важностью этих профессий и их растущей ценностью в будущем.

Хотя это индивидуальный выбор, когда дело доходит до выбора профессии, все понимают, что профессии, которые не пользуются спросом, не дают стипендий или студенческих кредитов, и что после окончания учебы будет сложно найти работу. Выбор профессии, которая будет менее востребована и может оказаться не нужной в будущем, может привести к тому, что вы будете сожалеть о своем решении до конца жизни. Многие специалисты советуют не выбирать определенные профессии. Например, глава ЦБ Монголии Б. Лхагвасурэн однажды сказал: «Кассир банка скоро исчезнет. Компьютерное программное обеспечение заменило работу кредитного экономиста. В 13 коммерческих банках Монголии сейчас есть экономист по кредитам, но с этим новым программным обеспечением можно будет лучше анализировать соискателей кредита».

С развитием науки и техники сегодня в ближайшие годы отпадет необходимость в некоторых профессиях, и будут созданы новые профессии. Например, Business Insider сообщил о таком списке, и он включает в себя технические и медицинские профессии, а техников и инженеров по возобновляемым источникам энергии возглавляют список. Прогнозируется, что солнечная и ветровая энергия станут основным источником энергии для человечества, и цена на этот вид энергии снижается из года в год. Спрос на инженеров по солнечной и ветровой энергетике растет во всем мире, и среднегодовая заработная плата по этой профессии в 2019 году составляла $42 680, а сегодня она значительно выросла: только базовая заработная плата достигает более $70 000.

За инженерами и техниками следуют лицензированные медсестры, разработчики программного обеспечения, генеральные и операционные менеджеры, специалисты по финансовому планированию и бухгалтеры. Глядя на общую тенденцию, исследователи говорят о высоком спросе на инженеров по автоматизации. Это связано с тем, что по мере повышения точности оборудования их работа, вероятно, сильно изменится. Например, эксперты прогнозируют, что доставку пиццы в ближайшие пять лет заменят дроны, поэтому для управления этими дронами потребуется специалист. Результаты опроса можно считать реалистичными, поскольку они основаны на заработной плате. Согласно исследованию Nesta, профессия учителя всегда будет востребована, потому что роботы не могут ее выполнять. Исследование показывает, что следующей важной профессией являются спортивные тренеры и диетологи, поскольку в следующем десятилетии миллениалы будут уделять больше внимания физическим упражнениям и проводить больше времени в тренажерном зале.

Но в Монголии все по-разному в зависимости от тенденции развития. Управление по развитию семьи, детей и молодежи является исполнительным агентством при мэрии Улан-Батора, которое провело профессиональное исследование будущего спроса на рабочие места в Монголии и выделяет такие профессии, как инженеры и техники, менеджеры по маркетингу, специалисты по информационным технологиям, строительство инженеры, инженеры-автостроители, горные инженеры и руководители проектов.

Специалисты по информационным технологиям и автоматизации входят в список популярных профессий не только в Монголии, но и во всем мире. Сектор информационных технологий является уникальным сектором, который позволяет людям работать независимо, независимо от местонахождения. Другими словами, это профессия, которой можно заниматься из любой точки мира. К сожалению, количество выпускников в этой области в последние годы сокращается из-за отсутствия рабочих мест в этом секторе, небольшого рынка и отсутствия безопасности.

Любой, кто обладает сложными навыками и опытом, которые гаджеты и роботы не могут заменить, останется ценным. Поэтому для старшеклассников и выпускников важно выбрать прибыльную профессию, исходя из своих интересов, и специализироваться на профессии, которая позволяет им проявить себя.

Однако большинство молодых монголов подают документы в университет и на курсы, которые выбирают для них их родители, не изучая и не просматривая список профессий, которые пользуются или будут пользоваться большим спросом. Около 54,6% монгольских университетов являются государственными, а 45,4% — частными. Около 44,2 процента выпускников частных университетов имеют степень в области делового администрирования, и почти каждый второй выпускник имеет степень в области делового администрирования. Однако тот факт, что так много людей заканчивают эту профессию, еще больше затрудняет поиск работы.

Бывший руководитель Управления по делам семьи, детства и молодежи С.Сух-Очир сказал: «Каждый может выбрать любую профессию и работу. Я считаю, что самое главное – это хорошо знать свою профессию. В связи с этим важно внимательно изучить профессию, которую вы собираетесь выбрать, и знать характер профессии. В мире насчитывается более 9 000 профессий, и эти профессии делятся на пять групп: взаимодействие с человеком, взаимодействие с природой, техническое, система персонажей и художественное взаимодействие. Я бы посоветовал молодому поколению выбирать востребованную профессию».

Какую профессию люди выберут, зависит от их собственного выбора, но поскольку это влияет на их жизнь и, откровенно говоря, на развитие нации в целом, людям настоятельно рекомендуется выбирать профессию, которая пользуется или будет пользоваться большим спросом.

автор: Энхнаранжав Төмөрбаатар

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The UBPost

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