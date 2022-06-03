В ближайшие дни ожидается гроза в Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозирует грозы в некоторых центральных и восточных провинциях 3 и 4 июня.

Скорость ветра в большинстве районов достигнет 5-10 метров в секунду и временно усилится перед дождем. В южной части страны, в горных районах Хангая, Хубсугула и Хэнтия, а также в долинах рек Байдраг, Эг, Уур, Туул и Тэрэлж температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла, днем 1-4 градуса тепла. ночь, сообщает агентство.

В районе Гоби будет от 31 до 36 градусов тепла днем и от 15 до 20 градусов тепла ночью. Температура воздуха составит 31-35 градусов тепла днем и 10-15 градусов тепла ночью в районе Их Нуурууд и северной части Гоби.

В остальных районах ожидается 19-24 градуса тепла днем и 5-10 градусов тепла ночью.

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