The New York Times: Что такое реактивная артиллерия и зачем США отправляет ее на Украину?

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CentralAsia (CA) - Боевые действия на востоке Украины превратились в артиллерийскую дуэль, и Пентагон объявил, что направляет Киеву передовые ракетные установки залпового огня и боеприпасы, чтобы обеспечить украинским военным преимущество перед Россией.

The New York Times пишет, как они устроены и чем они могут помочь на четвертый месяц конфликта.

Что такое ракетная артиллерия?

Ракетная артиллерия приводится в движение твердотопливным двигателем и может нести различные боеголовки. Во время холодной войны большинство ракет были неуправляемыми и при стрельбе на большие расстояния весьма неточными.

В 1970-х годах США начали разработку РСЗО MLRS для борьбы с большими скоплениями российской бронетехники у границ Западной Европы в случае третьей мировой.

Пусковая установка M270 MLRS представляла собой бронированную машину с двумя капсулами для боеприпасов. В каждой было либо по шесть кассетных снарядов дальностью порядка 32 км, либо по одной крупной тактической управляемой ракете ATACMS дальностью до 160 км.

23-тонная пусковая установка двигалась на гусеничном ходу со скоростью до 60 километров в час.

Спустя годы Пентагон представил более удобную в транспортировке версию под названием HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) на более легком колесном грузовике. В отличие от предшественника, каждый грузовик M142 HIMARS несет лишь один контейнер с боеприпасами, но передвигается намного быстрее как по дорогам, так и по пересеченной местности и может доставляться грузовыми самолетами C-130.

Применяли ли это оружие сами США?

Да. По данным правительства, в ходе операции «Буря в пустыне» армия США выпустила по иракским силам свыше 17,2 тыс. неуправляемых ракет и 32 более крупные управляемые ракеты ATACMS. При этом их боевые элементы давали высокий процент несрабатывания, и неразорвавшиеся снаряды привели к ранению и гибели множества американских солдат.

В 2005 году в ходе боевых действий в Ираке США впервые запустили новую управляемую ракету GMLRS. Она имеет дальность более 65 км, вдвое больше, чем у старых, а навигация осуществляется с помощью GPS.

С начала конфликта Пентагон поставил Украине 108 гаубиц M777 — пока что это самое смертоносное оружие из арсенала Запада. Дальность GMLRS более чем вдвое больше, чем у 155-мм гаубичных снарядов.

Согласно докладу Исследовательской службой Конгресса за прошлый год, с 1998 года Пентагон потратил примерно 5,4 миллиарда долларов на покупку свыше 42 тысяч GMLRS, и полевые командиры в Ираке и Афганистане часто их использовали.

В чем разница между ракетой и реактивным снарядом?

Терминология иногда сбивает с толку. К реактивным снарядам обычно относят сравнительно недорогие боеприпасы с твердотопливными двигателями. Под ракетами же как правило подразумеваются управляемые боеприпасы — оружие более дорогое и сложное, с большей дальностью стрельбы.

Пентагон уже отправил на Украину недорогие неуправляемые противотанковые средства как малой (АТ-4), так и большей дальности (Javelin).

В прошлом разница была заметна на примере боеприпасов MLRS и ATACMS, но в последние годы военные делают ставку на управляемые ракеты (в частности, те же GMLRS), которые нередко представляют собой дальнейшее развитие старых конструкций с продвинутыми системами наведения и подвижным оперением.

Есть и финансовое различие. Ракеты GMLRS намного дешевле старых ATACMS и Precision Strike Missile, разрабатываемых им на замену.

Насколько мощны РСЗО?

Совместное использование HIMARS и GMLRS может обеспечить огневую мощь, сопоставимую с авиаударом — причем с подвижной платформы.

Для украинских вооруженных сил это будет серьезный шаг вперед. Боевая часть каждой ракеты M31 GMLRS содержит заряд в 90 кг бризантного взрывчатого вещества, тогда как гаубичные 155-мм снаряды — всего 8 кг.

Скорострельность гаубиц вроде тех же M777 составляет два-три выстрела в минуту. Ракеты же GMLRS могут запускаться поодиночке или залпом из всех шести штук за считанные секунды — по силе это сопоставимо с бомбовым авиаударом.

Есть ли нечто подобное у России?

Российские военные используют на Украине три типа РСЗО.

Крупнейшая их установка, 300-мм «Смерч», может стрелять более точными управляемыми ракетами и по дальности стрельбы сопоставима с GMLRS, хотя на фотографиях с боевых действий ее видели лишь немногие.

Есть ли у американских систем другие преимущества?

У пусковых установок MLRS и HIMARS есть одно важное преимущество: они полностью перезаряжаются за считанные минуты.

Обе установки оснащены лебедкой, которая опускает пустой контейнер на землю, поднимает новый и устанавливает его на место. Российские же аналоги заряжаются вручную, снаряд за снарядом.

Почему США не направили в Украину ракеты большей дальности ATACMS?

В статье, опубликованной во вторник в The New York Times, президент Байден пояснил, что Белый дом «не подстрекает Украину к нанесению ударов за пределами ее границ и не способствует ей в этом».

Один высокопоставленный чиновник Министерства обороны, служивший в полевой артиллерии и не уполномоченный публично обсуждать планы Пентагона, сообщил мне, что в арсенале армии осталось сравнительно немного ракет ATACMS, а те, что есть, предназначены на случай тяжелых непредвиденных обстоятельств — например, войны с Северной Кореей или защиты Тайваня от китайского вторжения.

Иногда, правда, армия США запускает ATACMS как сигнал — как, например, чуть более недели назад на учениях с Южной Кореей после того, как КНДР предположительно испытала межконтинентальную баллистическую ракету.