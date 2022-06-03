Рахмон и Мирзиёев посетили Технопарк в Ташкенте (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 2 июня посетили Технопарк в городе Ташкенте.

В промышленном комплексе, созданном по инициативе главы нашего государства, размещены 17 проектов общей стоимостью 365 миллионов долларов. Сегодня запущены 13 из них, налажен выпуск электронных газовых счетчиков, холодильников, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, лифтов и эскалаторов, аксессуаров для дверей и окон.

В этом году начнут работу предприятия изоляционной продукции, водонагревательного оборудования, кухонной техники и центр логистики.

Таджикистанским гостям рассказано о преимуществах производимой в Технопарке продукции. Товары выпускаются под зарубежными брендами и под их контролем.

Мирзиёев отметил необходимость тесного взаимодействия профильных ведомств двух стран, реализации совместных проектов, расширения промышленной кооперации и торговли.

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