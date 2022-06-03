Спецпредставитель США по Афганистану встретился с официальными лицами Индии и афганским лидером Абдуллой Абдуллой

CentralAsia (CA) - Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст 25 мая встретился с высокопоставленными официальными лицами Индии во время необъявленного визита в Нью-Дели, чтобы обсудить ситуацию в раздираемой войной стране на фоне растущей озабоченности по поводу прав человека и проблем безопасности, передает Hindustan Тimes.

Помимо встречи с высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел Индии (MEA), Уэст также провел переговоры с бывшим главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, который с начала мая находится в Нью-Дели с частным визитом.

Встречи знаменуют собой первые контакты на высоком уровне по Афганистану между Индией и США после перерыва в несколько месяцев, в течение которых внимание мирового сообщества было в основном сосредоточено на украинском кризисе. Этот период также совпал с неуклонным ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане и заметным ухудшением прав человека, особенно прав женщин, при режиме талибов.

В четверг Уэст написал в Твиттере, что накануне он и его команда провели подробные обсуждения политики в Афганистане с официальными лицами Индии. По его словам, американская сторона продолжит тесное сотрудничество с Индией для достижения общих целей.

«Индия оказывает критически важную гуманитарную помощь, у нее есть интересы, которые нужно защищать, она обладает огромными возможностями и опытом для поддержки афганского народа. Мы продолжим сотрудничать с Индией и другими странами региона для достижения общих целей», — написал Уэст в своем твите.

Уэст описал свою встречу с Абдуллой в посольстве США в Нью-Дели в четверг как часть продолжающегося диалога с афганскими лидерами и мыслителями. Он добавил, что это была его первая встреча с Абдуллой за много месяцев, и приветствовал «хорошее решение талибов позволить ему увидеть свою семью и вернуться».

«Обсуждались вопросы, имеющие решающее значение для будущего Афганистана и отношений с международным сообществом: необходимость политического процесса, нарушения прав человека, важная роль женщин в обществе, гуманитарная ситуация и террористические угрозы», — написал Уэст в Твиттере о своей встрече с Абдуллой. Уэст сказал, что с нетерпением ждет продолжения своего диалога с другими афганскими лидерами и мыслителями в ближайшие дни.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, входят в число основных политических фигур, оставшихся в Афганистане после отстранения от власти бывшего президента Мохаммада Ашрафа Гани.

Абдулла, который фактически находился под домашним арестом с момента захвата власти талибами в августе прошлого года, получил от талибов разрешение покинуть Афганистан в конце апреля, чтобы побыть со своей семьей в Индии на праздник Ид-уль-Фитр.

В последние дни Абдулла призвал к участию в процессе поиска решений текущей ситуации в его стране. Он также выступал против убийств и пыток мирных жителей в нескольких регионах, включая Панджшер, Тахар и Хост.

Кризис в Афганистане может быть разрешен только путем переговоров, понимания и уважения воли народа, религиозного многообразия и культурных различий в стране, сказал Абдулла в недавних твитах. Любое продолжение «антигуманитарной политики, репрессий, запугивания и ограничений в отношении девочек и женщин» приведет к изоляции Афганистана и эскалации межэтнической напряженности, которая может спровоцировать гражданскую войну, предупредил он.